ДТП в Харькове: водитель, вероятно, был под наркотиками
10 июля на Аэрокосмическом проспекте произошла авария.
«Во время общения с виновником ДТП патрульные обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Кроме этого, добавили правоохранители, во время проверки документов выяснилось, что у мужчины не было полиса обязательного страхования.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя ввиду состояния опьянения) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП. Материалы передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля на Аэрокосмическом проспекте произошла авария.".