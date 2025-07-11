ДТП в Харькове: водитель, вероятно, был под наркотиками

10 июля на Аэрокосмическом проспекте произошла авария.

«Во время общения с виновником ДТП патрульные обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Кроме этого, добавили правоохранители, во время проверки документов выяснилось, что у мужчины не было полиса обязательного страхования.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя ввиду состояния опьянения) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП. Материалы передадут в суд.