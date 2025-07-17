У Харкові автомобіль збив пішохода: поліція розшукує свідків ДТП

Аварія сталася ще 24 грудня 2024 року в комендантську годину – о 23:50.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, біля будинку 4А по вулиці Золочівській у Харкові невстановлений автомобіль збив пішохода – 38-річного чоловіка. Внаслідок ДТП той отримав тілесні ушкодження.

Свідків та очевидців аварії правоохоронці просять зателефонувати за номером: 093-87-57-388 або звернутися до кабінету №6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

Нагадаємо, 17 липня по Харкову та області очікуються гроза та шквали. В Управлінні патрульної поліції в Харківській області закликали у разі ускладнення погодних умов за можливості відмовитися від поїздок.

“Якщо все ж вирушаєте в дорогу — будьте максимально уважними за кермом, дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної дистанції та правил дорожнього руху.”, – додали копи.