В Харькове автомобиль сбил пешехода: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Авария произошла еще 24 декабря 2024 года в комендантский час — в 23:50.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, возле дома 4А по улице Золочевской в Харькове неустановленный автомобиль сбил пешехода — 38-летнего мужчину. В результате ДТП тот получил телесные повреждения.

Свидетелей и очевидцев аварии правоохранители просят позвонить по телефону: 093-87-57-388 или обратиться в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.

Напомним, 17 июля по Харькову и области ожидаются гроза и шквалы. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области призвали в случае осложнения погодных условий по возможности отказаться от поездок.

«Если все же отправляетесь в дорогу — будьте максимально внимательными за рулем, соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и правила дорожного движения», — добавили копы.