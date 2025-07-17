Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

В Харькове автомобиль сбил пешехода: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Происшествия 18:34   17.07.2025
Елена Нагорная
В Харькове автомобиль сбил пешехода: полиция разыскивает свидетелей ДТП Фото: Нацполиция

Авария произошла еще 24 декабря 2024 года в комендантский час — в 23:50.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, возле дома 4А по улице Золочевской в Харькове неустановленный автомобиль сбил пешехода — 38-летнего мужчину. В результате ДТП тот получил телесные повреждения.

Свидетелей и очевидцев аварии правоохранители просят позвонить по телефону: 093-87-57-388 или обратиться в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.

Читайте также: Пьяный водитель врезался в дерево в Харькове ночью (фото)

Напомним, 17 июля по Харькову и области ожидаются гроза и шквалы. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области призвали в случае осложнения погодных условий по возможности отказаться от поездок.

«Если все же отправляетесь в дорогу — будьте максимально внимательными за рулем, соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и правила дорожного движения», — добавили копы.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
17.07.2025, 16:40
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
17.07.2025, 17:36
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
17.07.2025, 13:33
Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹
Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹
17.07.2025, 19:52

Новости по теме:

13:48
Пьяный водитель врезался в дерево в Харькове ночью (фото)
17:07
Смертельное ДТП на Киевской трассе случилось в Харьковской области (фото)
12:04
ДТП в Харькове: водитель, вероятно, был под наркотиками
15:53
Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷
18:33
ДТП в Харькове с машиной спасателей: пострадал ребенок (видео, фото)

Вы читали новость: «В Харькове автомобиль сбил пешехода: полиция разыскивает свидетелей ДТП»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 18:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла еще 24 декабря 2024 года в комендантский час — в 23:50.".