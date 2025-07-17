В Харькове автомобиль сбил пешехода: полиция разыскивает свидетелей ДТП
Авария произошла еще 24 декабря 2024 года в комендантский час — в 23:50.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, возле дома 4А по улице Золочевской в Харькове неустановленный автомобиль сбил пешехода — 38-летнего мужчину. В результате ДТП тот получил телесные повреждения.
Свидетелей и очевидцев аварии правоохранители просят позвонить по телефону: 093-87-57-388 или обратиться в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.
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Напомним, 17 июля по Харькову и области ожидаются гроза и шквалы. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области призвали в случае осложнения погодных условий по возможности отказаться от поездок.
«Если все же отправляетесь в дорогу — будьте максимально внимательными за рулем, соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и правила дорожного движения», — добавили копы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла еще 24 декабря 2024 года в комендантский час — в 23:50.".