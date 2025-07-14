Пьяный водитель врезался в дерево в Харькове ночью (фото)

ДТП произошло на улице Собиновой ночью 14 июля, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным копов, водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и въехал в дерево.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин согласился. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.04 промилле», – отметили патрульные.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КУоАП.