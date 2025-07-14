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Пьяный водитель врезался в дерево в Харькове ночью (фото)

Общество 13:48   14.07.2025
Виктория Яковенко
Пьяный водитель врезался в дерево в Харькове ночью (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

ДТП произошло на улице Собиновой ночью 14 июля, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным копов, водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и въехал в дерево.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин согласился. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.04 промилле», – отметили патрульные.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КУоАП.

ДТП в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло на улице Собиновой ночью 14 июля, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".