П’яний водій врізався у дерево в Харкові вночі (фото)

ДТП сталася на вулиці Собіновій вночі 14 липня, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

За даними копів, водій автомобіля «Ford» не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.04 проміле», – зазначили патрульні.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) КУпАП.