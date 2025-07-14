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П’яний водій врізався у дерево в Харкові вночі (фото)

Суспільство 13:48   14.07.2025
Вікторія Яковенко
П’яний водій врізався у дерево в Харкові вночі (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

ДТП сталася на вулиці Собіновій вночі 14 липня, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

За даними копів, водій автомобіля «Ford» не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.04 проміле», – зазначили патрульні.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) КУпАП.

ДТП в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 13:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася на вулиці Собіновій вночі 14 липня, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".