П’яний водій врізався у дерево в Харкові вночі (фото)
ДТП сталася на вулиці Собіновій вночі 14 липня, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
За даними копів, водій автомобіля «Ford» не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.
«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.04 проміле», – зазначили патрульні.
Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася на вулиці Собіновій вночі 14 липня, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".