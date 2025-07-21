Чим росіяни обстрілюють Харківщину: інформація Синєгубова за тиждень

118 різних ракет, 18 КАБів, 130 різних БпЛА та 20 FPV–дронів застосували військові РФ по Харківщині протягом минулого тижня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Це зокрема:

▪️117 некерованих авіаційних ракет;

▪️ракета Х-35;

▪️18 КАБів;

▪️34 БпЛА типу «Шахед»;

▪️84 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️чотири БпЛА типу «Ланцет»;

▪️сім БпЛА типу «Молния»;

▪️20 FPV-дронів;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Ударів зазнали щонайменше 54 населені пункти, серед яких Харків. Три людини загинули, 33 постраждали, у тому числі двоє дітей.

Найбільших руйнувань росіяни завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджені щонайменше 23 будинки, сільгосппідприємство, адмінбудівля, електромережі, два магазини, пожежна частина, три автомобілі екстреної медичної допомоги, три вантажні і 12 легкових авто, зерновоз.

Суттєві пошкодження у Чугуївському районі: два гуртожитки, два багатоквартирні будинки, пошта, ліцей, амбулаторія, магазин, база відпочинку, електромережі, шість автомобілів.

У Харкові минулого тижня супротивник пошкодив багатоквартирний будинок, дах адмінбудівлі, автомобіль, дорожнє покриття, трамвайні дроти й зупинку.