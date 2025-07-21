Чем россияне обстреливают Харьковщину: информация Синегубова за неделю
118 различных ракет, 18 КАБов, 130 различных БпЛА и 20 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение минувшей недели, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Это в частности:
▪️117 неуправляемых авиационных ракет;
▪️ракета Х-35;
▪️18 КАБов;
▪️34 БпЛА типа «Шахед»;
▪️84 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️четыре БпЛА типа «Ланцет»;
▪️семь БпЛА типа «Молния»;
▪️20 FPV-дронов;
▪️БпЛА (тип устанавливается).
Ударам подверглись по меньшей мере 54 населенных пункта, среди которых Харьков. Три человека погибли, 33 пострадали, в том числе двое детей.
Наибольшие разрушения россияне нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 23 дома, сельхозпредприятие, админздание, электросети, два магазина, пожарная часть, три автомобиля экстренной медицинской помощи, три грузовых и 12 легковых авто, зерновоз.
Существенные повреждения в Чугуевском районе: два общежития, два многоквартирных дома, почта, лицей, амбулатория, магазин, база отдыха, электросети, шесть автомобилей.
В Харькове на минувшей неделе противник повредил многоквартирный дом, крышу админздания, автомобиль, дорожное покрытие, трамвайные провода и остановку.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "118 различных ракет, 18 КАБов, 130 различных БпЛА и 20 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение минувшей недели, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".