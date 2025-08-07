Робота в Харкові та області: вакансії тижня, кому пропонують 50 тисяч

Станом на 7 серпня у Харківській області актуальні 3384 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста екскаватора із зарплатою 50 тисяч гривень. Начальник зміни матиме 40300 грн, а інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 тисяч.

Дорожній робітник та оператор машинного доїння зароблятимуть 25 тисяч, Фахівець із якості – 24100, маляр – 22900, складальник виробів із склопластиків – 21150, Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 18 тисяч, а хореограф – 17900.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.