Робота в Харкові та області: вакансії тижня, кому пропонують 50 тисяч
Станом на 7 серпня у Харківській області актуальні 3384 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста екскаватора із зарплатою 50 тисяч гривень. Начальник зміни матиме 40300 грн, а інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 тисяч.
Дорожній робітник та оператор машинного доїння зароблятимуть 25 тисяч, Фахівець із якості – 24100, маляр – 22900, складальник виробів із склопластиків – 21150, Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 18 тисяч, а хореограф – 17900.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, кому пропонують 50 тисяч»
Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 15:22
Кореспондент Вікторія Яковенко