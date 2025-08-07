Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
По состоянию на 7 августа в Харьковской области актуальны 3384 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста экскаватора с зарплатой в 50 тысяч гривен. Начальник смены будет иметь 40300 грн, а инженер-технолог по производству и переработке продукции животноводства – 40 тысяч.
Дорожный рабочий и оператор машинного доения будут зарабатывать 25 тысяч, специалист по качеству – 24100, маляр – 22900, сборщик изделий из стеклопластиков – 21150, техник по эксплуатации солнечных энергетических установок – 18 тысяч, а хореограф – 17900.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
