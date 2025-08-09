Як одружувалися в День нескінченності в Харкові та східних регіонах (фото)
91 пара офіційно оформила свої стосунки в Харкові та області 8 серпня – в Міжнародний день нескінченності (08.08).
Красива дата традиційно збільшила кількість “розписів”. Статистику повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління юстиції Ірина Свистун.
“Фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану 08.08.2025 засвідчили 246 шлюбів, укладених: на Харківщині – 91; на Полтавщині – 70; на Сумщині – 42; на Чернігівщині – 32; на Донеччині – 11”, — написала вона й опублікувала фото щасливих молодих.
Читайте також: Чи пустять із ламінованими документами за кордон: роз'яснення для харків'ян
Нагадаємо, близько 3700 шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку 2025 року. У коментарі МГ “Об’єктив” начальниця Другого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Марина Басилашвілі розповіла, що майже 60% від загальної кількості нинішніх молодят – військові. Пари часто приходять розписуватись самі — без гостей, а замість білих суконь наречені часто обирають вишиванки.
