Как женились в День бесконечности в Харькове и восточных регионах (фото)

91 пара официально оформила свои отношения в Харькове и области 8 августа — в Международный день бесконечности (08.08).

Красивая дата традиционно увеличила количество «росписей». Статистику сообщила начальник Восточного межрегионального управления юстиции Ирина Свистун.

«Специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния 08.08.2025 засвидетельствовали 246 браков, заключенных: на Харьковщине – 91; на Полтавщине – 70; в Сумской области – 42; на Черниговщине – 32; в Донецкой области – 11», — написала она и опубликовала фото счастливых молодоженов.

Напомним, около 3700 браков зарегистрировали в Харьковской области с начала 2025-го года. В комментарии МГ «Объектив» начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили рассказала, что почти 60% от общего количества нынешних молодоженов – военные. Пары часто приходят расписываться сами — без гостей, а белому платью невесты предпочитают вышиванки.