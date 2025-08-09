Как женились в День бесконечности в Харькове и восточных регионах (фото)
91 пара официально оформила свои отношения в Харькове и области 8 августа — в Международный день бесконечности (08.08).
Красивая дата традиционно увеличила количество «росписей». Статистику сообщила начальник Восточного межрегионального управления юстиции Ирина Свистун.
«Специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния 08.08.2025 засвидетельствовали 246 браков, заключенных: на Харьковщине – 91; на Полтавщине – 70; в Сумской области – 42; на Черниговщине – 32; в Донецкой области – 11», — написала она и опубликовала фото счастливых молодоженов.
Читайте также: Пустят ли с ламинированными документами за границу: разъяснение для харьковчан
Напомним, около 3700 браков зарегистрировали в Харьковской области с начала 2025-го года. В комментарии МГ «Объектив» начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили рассказала, что почти 60% от общего количества нынешних молодоженов – военные. Пары часто приходят расписываться сами — без гостей, а белому платью невесты предпочитают вышиванки.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как женились в День бесконечности в Харькове и восточных регионах (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2025 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "91 пара официально оформила свои отношения в Харькове и области 8 августа — в Международный день бесконечности (08.08)".