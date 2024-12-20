Около 8 тысяч пар поженились на Харьковщине в 2024-м — фото влюбленных

Около 8 тысяч пар поженились в Харьковской области с начала года.

Итоги 2024-го уже подвело Восточное межрегиональное управление Минюста.

«Жители несокрушимой Харьковщины традиционно наполняют свою жизнь прекрасными знаковыми событиями. Так, уже около 8 тысяч бракосочетаний засвидетельствовали специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Восточной юстиции в области с начала 2024-го. Молодожены в пикселе каждый раз напоминают о ценности жизни, любви и мечты», — говорится в публикации.



Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста



Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста



Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста



Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста



Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста