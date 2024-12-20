Около 8 тысяч пар поженились на Харьковщине в 2024-м — фото влюбленных
Около 8 тысяч пар поженились в Харьковской области с начала года.
Итоги 2024-го уже подвело Восточное межрегиональное управление Минюста.
«Жители несокрушимой Харьковщины традиционно наполняют свою жизнь прекрасными знаковыми событиями. Так, уже около 8 тысяч бракосочетаний засвидетельствовали специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Восточной юстиции в области с начала 2024-го. Молодожены в пикселе каждый раз напоминают о ценности жизни, любви и мечты», — говорится в публикации.
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: брак, минюст, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 8 тысяч пар поженились в Харьковской области с начала года.".