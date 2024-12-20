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Близько 8 тисяч пар одружилися на Харківщині у 2024-му – фото закоханих

Суспільство 18:19   20.12.2024
Олена Нагорна
Близько 8 тисяч пар одружилися на Харківщині у 2024-му – фото закоханих Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту

Близько 8 тисяч пар одружилися в Харківській області від початку року.

Підсумки 2024 року вже підбило Східне міжрегіональне управління Мін’юсту.

«Мешканці незламної Харківщини традиційно наповнюють своє життя прекрасними знаковими подіями. Так, вже близько 8 тисяч одружень засвідчили фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану Східної юстиції в області з початку 2024-го. Наречені у пікселі щоразу нагадують про цінність життя, любові та мрій», — йдеться у публікації.


Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту


Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту


Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту


Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту


Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту

Читайте також: Харківщина стала третьою в Україні за кількістю розлучень: що з одруженнями

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 18:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 8 тисяч пар одружилися в Харківській області від початку року.".