Близько 8 тисяч пар одружилися на Харківщині у 2024-му – фото закоханих

Близько 8 тисяч пар одружилися в Харківській області від початку року.

Підсумки 2024 року вже підбило Східне міжрегіональне управління Мін’юсту.

«Мешканці незламної Харківщини традиційно наповнюють своє життя прекрасними знаковими подіями. Так, вже близько 8 тисяч одружень засвідчили фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану Східної юстиції в області з початку 2024-го. Наречені у пікселі щоразу нагадують про цінність життя, любові та мрій», — йдеться у публікації.



Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту



Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту



Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту



Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту



Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту