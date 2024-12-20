Близько 8 тисяч пар одружилися на Харківщині у 2024-му – фото закоханих
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Близько 8 тисяч пар одружилися в Харківській області від початку року.
Підсумки 2024 року вже підбило Східне міжрегіональне управління Мін’юсту.
«Мешканці незламної Харківщини традиційно наповнюють своє життя прекрасними знаковими подіями. Так, вже близько 8 тисяч одружень засвідчили фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану Східної юстиції в області з початку 2024-го. Наречені у пікселі щоразу нагадують про цінність життя, любові та мрій», — йдеться у публікації.
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 8 тисяч пар одружилися в Харківській області від початку року.".