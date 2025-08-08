Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории

8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ. В этот день в 2008-м РФ напала на Грузию, а в 1945-м СССР вступил в войну с Японией. В 1944-м в Берлине на рояльных струнах повесили восемь немецких офицеров, участвовавших в покушении на Гитлера. В 1919-м в Харькове родился физик, академик Борис Веркин. В 1899-м запатентовали холодильник. В 1786-м альпинисты впервые покорили самую высокую вершину Европы – Монблан.

Праздники и памятные даты 8 августа

8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ.

В мире – Международный день альпинизма (День альпиниста), Международный день офтальмологии.

Также сегодня: День цифрового кочевника (посвященный тем, кто работает удаленно, совмещая работу и путешествия), Международный день бесконечности (проводят восьмого числа восьмого месяца ежегодно), Международный день кота, Международный день альянсов, День «Счастье есть!», День рождения холодильника.

8 августа в истории

8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель Паккар вместе с горным проводником Жаком Бальмом впервые покорили самую высокую вершину Европы — Монблан в Альпах (4810 м). Подробнее.

8 августа 1899 года считают Днем рождения холодильника. В этот день патент на охлаждающее устройство получил изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл. Подробнее.

8 августа 1917 года в Киеве российские полки из пулеметов обстреляли эшелон 1-го Украинского полка им. Богдана Хмельницкого, отправлявшийся на фронт. Подробнее.

8 августа 1919 года в Харькове родился физик Борис Веркин. Подробнее.

8 августа 1944 года в Берлине провели показательную казнь восьми офицеров Вермахта — участников покушения на Гитлера и попытки госпереворота, известного как операция «Валькирия». Подробнее.

8 августа 1945 года (иногда датируют 9 августа из-за разницы во времени) СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и объявил ей войну, начав ввод войск в Маньчжурию. Несмотря на то, что Япония была союзницей нацистской Германии и фашистской Италии во время Второй мировой войны, с Советским Союзом она не воевала. Дело в том, что 13 апреля 1941 года СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете. Он предполагал, что стороны будут соблюдать нейтралитет в случае нападения на одну из них третьей страны. Договор должен был действовать в течение пяти лет – до 1946-го, после чего его можно было продлить. И Япония, несмотря на союзные отношения с немцами и итальянцами, четко выполняла соглашение с СССР. Она не объявляла войну Советскому Союзу. Но вместо этого начала боевые действия в Тихом океане против США. СССР, по понятным причинам, долгое время также было не до того, чтобы нарушать нейтралитет с Японией. Все силы сосредоточили на освобождении своей территории, а в дальнейшем – на наступлении в Европе. Однако в 1945 году, когда судьба Германии и ее сателлитов в Европе была уже частично решена, а частично прогнозируема, на Ялтинской конференции президент США Франклин Рузвельт настаивал, чтобы СССР вступил в войну на Тихом океане. Договоренности достигли, а ее нюансы прописали в тайном протоколе. Со своей стороны СССР требовал от США признать независимость Монголии от Китая и имел собственные территориальные претензии.

«Советский Союз стремился к возвращению Южного Сахалина, который был захвачен у России Японией во время русско-японской войны 1905 года, и уступки Японией Курильских островов, что было одобрено другими союзниками. Сталин пообещал, что Советский Союз вступит в войну на Тихом океане через три месяца после поражения Германии», — пишет англоязычная Википедия.

На Потсдамской конференции союзники утвердили декларацию, в которой в частности ставили требование капитуляции Японии. СССР, еще не объявивший японцам войну, присоединился к этим требованиям.

6 августа 1945-го американцы сбросили первую ядерную бомбу на Японию — на город Хиросима. Однако шока от этой трагедии было недостаточно, чтобы руководство империи моментально капитулировало. Следом СССР в одностороннем порядке разорвал пакт о нейтралитете, на который сильно полагалось японское политическое и военное руководство.

Началось советское вторжение в Маньчжурию, и почти одновременно вторая американская ядерная бомба ударила по Нагасаки. Уже 10 августа Высший военный совет Японии с участием императора Хирохито утвердил решение капитулировать и передал союзникам соответствующее предложение. Но пока шли переговоры об условиях капитуляции, СССР успел оккупировать территории Южного Сахалина, Гуандун с городами Порт-Артур и Далянь, а также Курильские острова. Территории на материке в 1955 году СССР передал под полный контроль коммунистического Китая. Что касается Южного Сахалина и Курильских островов, то они аннексированы, включены сейчас в состав России и остаются точкой постоянного политического российско-японского напряжения. Акт о капитуляции Япония подписала 2 сентября 1945 года, чем завершилась Вторая мировая война. Впоследствии японцы заключили мирные договоры со всеми своими противниками во Второй мировой, кроме СССР.

8 августа 2008 года Россия совершила вооруженное нападение на Грузию, развязав войну. Подробнее.

Церковный праздник 8 августа

8 августа чтят память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого. Подробнее.

Народные приметы

Если утро 8 августа холодное, то зима будет ранней и морозной.

Если идет кратковременный дождь, то август будет жарким.

Если дождь идет весь день, то будет затяжное бабье лето.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя ругаться и жаловаться на судьбу.

Не стоит строить планы на далекое будущее.

Запрещено поднимать какие-либо вещи с земли, особенно монеты.