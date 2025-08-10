Live
  • Нд 10.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

«Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників

Суспільство 10:41   10.08.2025
Олена Нагорна
«Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників Фото: Ігор Терехов/телеграм

З професійним святом привітав будівельників мер Харкова Ігор Терехов.

“Харкову випала важка доля – з перших днів війни і до сьогодні тримати удари ворога, – констатував міський голова. – Але робота будівельників дозволяє нам вже сьогодні, навіть в умовах постійних ворожих обстрілів, впевнено рухатися до нашої головної мети: відновити все, що зруйнувала країна-агресор, і передусім – житло харків’ян. Завдяки будівельникам у багатоповерхівках, які з лютого 2022 року стояли порожніми, знову світяться вікна, і людям є куди повертатися – у свій дім, у своє рідне місто. І це дуже показово: хай не одразу, але крок за кроком спальні квартали наповнюються життям: у дворах грається малеча, біля під’їздів спілкуються сусіди”.

Також він додав, що будівельники зводять підземні школи для навчання дітей, укріплюють інженерні споруди для посилення оборони, часто фактично з руїн відбудовують об’єкти бізнесу.

Читайте також: Сьогодні 10 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ISW: Сили оборони просунулися в напрямку Куп’янська, що на інших фронтах
ISW: Сили оборони просунулися в напрямку Куп’янська, що на інших фронтах
10.08.2025, 07:41
Косуля опинилася в пастці на Харківщині: хто її врятував
Косуля опинилася в пастці на Харківщині: хто її врятував
10.08.2025, 11:08
«Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників
«Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників
10.08.2025, 10:41
Позашляховик проїхав перехрестя в центрі Харкова на червоний: як його покарали
Позашляховик проїхав перехрестя в центрі Харкова на червоний: як його покарали
10.08.2025, 10:20
Новини Харкова – головне за 10 серпня: успіхи СОУ біля Куп’янська, нічна атака
Новини Харкова – головне за 10 серпня: успіхи СОУ біля Куп’янська, нічна атака
10.08.2025, 10:31
Сьогодні 10 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 серпня: яке свято та день в історії
10.08.2025, 06:00

Новини за темою:

14:06
Харків готується до 1 вересня. Мер розповів про підземні школи й харчування
13:46
Скільки жителів міста отримали «Картку харків’янина», повідомив Терехов
22:13
БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов
16:45
Минулого тижня Харків атакували тільки дрони, чим били по області
13:03
З’явилася нова «Картка харків’янина», для кого її розробили – Терехов

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2025 в 10:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З професійним святом привітав будівельників мер Харкова Ігор Терехов.".