«Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників

З професійним святом привітав будівельників мер Харкова Ігор Терехов.

“Харкову випала важка доля – з перших днів війни і до сьогодні тримати удари ворога, – констатував міський голова. – Але робота будівельників дозволяє нам вже сьогодні, навіть в умовах постійних ворожих обстрілів, впевнено рухатися до нашої головної мети: відновити все, що зруйнувала країна-агресор, і передусім – житло харків’ян. Завдяки будівельникам у багатоповерхівках, які з лютого 2022 року стояли порожніми, знову світяться вікна, і людям є куди повертатися – у свій дім, у своє рідне місто. І це дуже показово: хай не одразу, але крок за кроком спальні квартали наповнюються життям: у дворах грається малеча, біля під’їздів спілкуються сусіди”.

Також він додав, що будівельники зводять підземні школи для навчання дітей, укріплюють інженерні споруди для посилення оборони, часто фактично з руїн відбудовують об’єкти бізнесу.