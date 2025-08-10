Сьогодні 10 серпня: яке свято та день в історії

10 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини. Цього дня 1990 року космічний зонд “Магеллан” досяг Венери. У 1913-му підписали Бухарестський мирний договір за результатами Другої Балканської війни. У 1907-му померла письменниця Марко Вовчок. У 1792-му в Парижі відбувся кривавий штурм палацу Тюїльрі, який призвів до падіння монархії. У 843-му імперію Карла Великого розділили між його трьома онуками – сформувалися прообрази майбутніх Франції, Німеччини та Італії.

Свята та пам’ятні 10 серпня

10 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини (обидва відзначають у другу неділю серпня).

Також сьогодні: Міжнародний день біодизелю, Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінгу (ведення відеощоденників), День оновлення біографії, День дині (друга неділя серпня).

10 серпня в історії

10 серпня 843 року уклали Верденський договір, яким колосальну імперію Каролінгів, створену Карлом Великим, розділили троє його онуків – сини імператора Людовика I. Докладніше.

10 серпня 1792 року відбувся штурм палацу Тюїльрі 20-тисячним натовпом повстанців. Докладніше.

10 серпня 1793 року до роковин падіння монархії у Франції для публіки відкрили Лувр. Докладніше.

10 серпня 1907 року померла Марія Вілінська – письменниця, відома під псевдонімом Марко Вовчок. Докладніше.

10 серпня 1913 року було підписано Бухарестський мирний договір, який завершив Другу Балканську війну. Докладніше.

10 серпня 1990 року космічний зонд “Магеллан” досяг Венери. Цей апарат NASA першим у світі здійснив детальне радіолокаційне картографування поверхні Венери.

Дослідження цієї планети активно проводили й раніше. Зокрема, цілу серію апаратів “Венера” до неї відправляв СРСР. Щодо досліджень США, то це була п’ята успішна місія NASA до Венери. Особливістю “Магеллана” було те, що його запустили з космічного шатла (це була перша подібна міжпланетна місія). Крім того, він став першим космічним кораблем, який випробував аеродинамічне гальмування як метод виведення себе на задану орбіту.

Запуск зонда з шатла “Атлантіс” відбувся 4 травня 1989 року, а пропрацювала техніка до 1994-го. “Магеллан” обертався навколо Венери, картографуючи її за допомогою радіолокатора при кожному зближенні. Так, за два роки (з серпня 1990-го по вересень 1992-го) він “сфотографував” 98% поверхні планети. Причому оскільки знімання відбувалося з різних кутів, отримані дані пізніше дозволили вченим скласти тривимірну модель поверхні Венери. Більше вдалося дізнатися про геологію планети. Зокрема, стало відомо, що на Венері багато утворень вулканічного походження, у тому числі лавові рівнини, поля невеликих лавових куполів та річки лави з надзвичайно низькою в’язкістю (деякі з них у довжину сягають 6000 км). При цьому там відносно небагато ударних кратерів та немає ознак вітрової ерозії. Поверхня планети відносно молода за космічними мірками – 800 млн років.

У наступні два роки апарат досліджував ще й гравітаційне поле Венери, що дозволило скласти гравітаційну карту для 95% її поверхні. Останнім експериментом “Магеллана” став так званий “Вітряк”. Сонячні батареї зонда розгорнули так, щоб вони, як лопаті, стикалися з молекулами верхніх шарів атмосфери Венери. Так отримали деякі дані про атмосферу, які були потрібні для проєктування наступних космічних апаратів, що летіли до цієї планети. 9 вересня 1994 року вчені видали останній реліз про роботу “Магеллана”, а потім його орбіту знизили, зонд пішов на зближення з Венерою та 12 жовтня зник зі зв’язку.

Церковне свято 10 серпня

10 серпня вшановують пам’ять Мучеників Лаврентія, архидиякона, Сикста, папи, Фелікисима й Агапіта, дияконів, Романа, Римських. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо груші вже дозріли, то осінь буде ранньою.

Якщо зранку по воді стелиться туман, то буде гарна погода.

Якщо хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.

Що не можна робити 10 серпня

Жінкам не можна ходити на самоті в ліс або в гори.

Рибалкам не можна ловити рибу в незнайомому місці, а грибникам – шукати гриби в невивченій частині лісу.

Невдалий день для збору меду і роботи на пасіці.