Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории

10 августа в Украине – День строителя и День работников ветеринарной медицины (оба отмечают во второе воскресенье августа).

Также сегодня: Международный день биодизеля, Всемирный день льва, Международный день влогинга (ведения видеодневников), День обновления биографии, День дыни (второе воскресенье августа).

10 августа в истории

10 августа 843 года заключен Верденский договор, по которому колоссальную империю Каролингов, созданную Карлом Великим, разделили три его внука – сыновья императора Людовика I. Подробнее.

10 августа 1792 года состоялся штурм дворца Тюильри 20-тысячной толпой повстанцев. Подробнее.

10 августа 1793 года к годовщине падения монархии во Франции для публики открыли Лувр. Подробнее.

10 августа 1907 года умерла Мария Вилинская – писательница, известная под псевдонимом Марко Вовчок. Подробнее.

10 августа 1913 года подписали Бухарестский мирный договор, завершивший Вторую Балканскую войну. Подробнее.

10 августа 1990 года космический зонд «Магеллан» достиг Венеры. Этот аппарат NASA первым в мире осуществил подробное радиолокационное картографирование поверхности второй планеты Солнечной системы.

Исследования этой планеты активно проводили и раньше. В частности, целую серию аппаратов «Венера» к ней отправлял СССР. Что касается исследований США, то это была пятая успешная миссия NASA к Венере. Особенностью «Магеллана» было то, что его запустили с космического шаттла (это была первая подобная межпланетная миссия). Кроме того, он стал первым космическим кораблем, испытавшим аэродинамическое торможение как метод выведения себя на заданную орбиту.

Запуск зонда с шаттла «Атлантис» состоялся 4 мая 1989 года, а проработала техника до 1994-го. «Магеллан» вращался вокруг Венеры, картографируя ее с помощью радиолокатора при каждом сближении. Так, за два года (с августа 1990-го по сентябрь 1992-го) он «сфотографировал» 98% поверхности планеты. Причем, поскольку съемка проходила с разных углов, полученные данные позже позволили ученым составить трехмерную модель поверхности Венеры. Больше удалось узнать о геологии планеты. В частности, стало ясно, что на Венере много образований вулканического происхождения, в том числе лавовые равнины, поля небольших лавовых куполов и реки лавы с чрезвычайно низкой вязкостью (некоторые из них в длину достигают 6000 км). При этом там относительно немного ударных кратеров и нет признаков ветряной эрозии. Поверхность планеты относительно молодая по космическим меркам – 800 млн лет.

В последующие два года аппарат исследовал еще и гравитационное поле Венеры, что позволило составить «гравитационную карту» для 95% ее поверхности. Последним экспериментом «Магеллана» стала так называемая «Ветряная мельница». Солнечные батареи зонда развернули так, чтобы они как лопасти соприкасались с молекулами верхних слоев атмосферы Венеры. Так получили некоторые данные об атмосфере, которые требовались для проектирования следующих космических аппаратов, летевших к этой планете. 9 сентября 1994 года ученые издали последний релиз о работе «Магеллана», а затем его орбиту снизили, зонд пошел на сближение с Венерой и 12 октября пропал со связи.

Церковный праздник 10 августа

10 августа чтят память мучеников Лаврентия, архидьякона, Сикста, Папы, Феликисима и Агапита, дьяконов, Романа. Подробнее.

Народные приметы

Если груши уже созрели, то осень будет ранней.

Если утром по воде стелется туман, то будет хорошая погода.

Если облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать 10 августа

Женщинам нельзя ходить в одиночестве в лес или в горы.

Рыбакам нельзя ловить рыбу в незнакомом месте, а грибникам – искать грибы в неизученной части леса.

Неудачный день для сбора меда и работы на пасеке.