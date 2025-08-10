«Харькову выпала тяжелая судьба»: Терехов поздравил строителей
С профессиональным праздником поздравил строителей мэр Харькова Игорь Терехов.
«Харькову выпала тяжелая судьба — с первых дней войны и по сегодняшний день выдерживать удары врага», — констатировал городской голова. — Но работа строителей позволяет нам уже сегодня, даже в условиях постоянных вражеских обстрелов, уверенно двигаться к нашей главной цели: восстановить все, что разрушила страна-агрессор, и прежде всего — жилье харьковчан. Благодаря строителям в многоэтажках, которые с февраля 2022 года стояли пустыми, снова светятся окна, и людям есть куда возвращаться — в свой дом, в свой родной город. И это очень показательно: пусть не сразу, но шаг за шагом спальные кварталы наполняются жизнью: во дворах играют дети, у подъездов общаются соседи».
Также он добавил, что строители возводят подземные школы для обучения детей, укрепляют инженерные сооружения для усиления обороны, часто фактически из руин восстанавливают объекты бизнеса.
Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 10:41
