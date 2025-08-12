На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи

Повідомлення про те, що зникли дві дівчинки 15 та 15 років, отримали вранці 11 серпня, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.

Підлітки – вихованки будинку сімейного типу. Попередньо, вони самостійно залишили житло, після чого не виходили на зв’язок.

“На пошук неповнолітніх був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці перевірили можливі місця перебування дівчат, опитали друзів та знайомих, переглянули записи з камер відеоспостереження. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцезнаходження підлітків в селі Куми Берестинського району“, – повідомили у поліції.

Дівчаток повернули додому, жодних протиправних дій проти них ніхто не робив, зазначили правоохоронці.