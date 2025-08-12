На Харьковщине пропали две девочки: что случилось и где их нашли копы
Сообщение о том, что пропали две девочки 15 и 15 лет, получили утром 11 августа, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.
Подростки – воспитанницы дома семейного типа. Предварительно, они самостоятельно покинули жилье, после чего не выходили на связь.
«На поиск несовершеннолетних был нацелен личный состав милиции. Правоохранители проверили возможные места нахождения девушек, опросили друзей и знакомых, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение подростков в селе Кумы Берестинского района», – сообщили в полиции.
Девочек вернули домой, никаких противоправных действий против них никто не совершал, отметили правоохранители.
