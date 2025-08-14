Live
  • Чт 14.08.2025
Проїхав перехрестя на «червоний»: смертельна ДТП сталась у Харкові

Події 18:44   14.08.2025
Олена Нагорна
Близько 15:10 14 серпня на перехресті вулиць Велозаводської та Єдності зіткнулися автомобілі.

Попередньо, 46-річний водій Mitsubishi проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення із Citroen, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок ДТП несумісні з життям травми отримав водій Mitsubishi. Другого керманича, 71-річного чоловіка, доправили до лікарні.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Обставини ДТП встановлюють.

Читайте також: Загинули дві людини: ворог атакував авто на Харківщині

