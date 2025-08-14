Проїхав перехрестя на «червоний»: смертельна ДТП сталась у Харкові
Близько 15:10 14 серпня на перехресті вулиць Велозаводської та Єдності зіткнулися автомобілі.
Попередньо, 46-річний водій Mitsubishi проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення із Citroen, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Внаслідок ДТП несумісні з життям травми отримав водій Mitsubishi. Другого керманича, 71-річного чоловіка, доправили до лікарні.
Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Обставини ДТП встановлюють.
