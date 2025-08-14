Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове
Около 15:10 14 августа на перекрестке улиц Велозаводская и Единства столкнулись автомобили.
Предварительно, 46-летний водитель Mitsubishi проехал перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с Сitroen, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил 46-летний водитель. Второго водителя, 71-летнего мужчину, доставили в больницу.
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:10 14 августа на перекрестке улиц Велозаводская и Единства столкнулись автомобили.".