Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове

Около 15:10 14 августа на перекрестке улиц Велозаводская и Единства столкнулись автомобили.

Предварительно, 46-летний водитель Mitsubishi проехал перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с Сitroen, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил 46-летний водитель. Второго водителя, 71-летнего мужчину, доставили в больницу.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.