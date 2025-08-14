Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове

Происшествия 18:44   14.08.2025
Елена Нагорная
Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове

Около 15:10 14 августа на перекрестке улиц Велозаводская и Единства столкнулись автомобили.

Предварительно, 46-летний водитель Mitsubishi проехал перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с Сitroen, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил 46-летний водитель. Второго водителя, 71-летнего мужчину, доставили в больницу.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
14.08.2025, 16:11
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
14.08.2025, 18:30
Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹
Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹
14.08.2025, 18:17
Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro
Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro
14.08.2025, 19:18

Новости по теме:

18:08
ДТП на Харьковщине: водитель врезался в гараж
11:45
Трое подростков попали в больницу после ДТП в Богодухове (фото)
17:09
Внедорожник сбил пешехода в Харькове и уехал: полиция ищет свидетелей
16:15
На Харьковщине столкнулись мопед и мотоцикл: водители – в тяжелом состоянии
20:39
Две женщины пострадали в результате ДТП в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 18:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:10 14 августа на перекрестке улиц Велозаводская и Единства столкнулись автомобили.".