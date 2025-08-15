Live
У селищі Рогань збили двох велосипедистів: п’яного водія затримали – НПУ

Події 12:05   15.08.2025
Вікторія Яковенко
Аварія сталася 14 серпня в селищі Рогань, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля «ВАЗ-2104» рухався у напрямку села Докучаєвське. В цей час по «зустрічці» їхали два велосипедисти – 52-річний чоловік та 21-річна жінка.

«Водій, знаходячись в стані алкогольного спʼяніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистів», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

23-річного водія затримали. На місці події на чоловіка склали адміністративний протокол.

Наразі правоохоронці готуються вручити йому підозру.

Автор: Вікторія Яковенко
