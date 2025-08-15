У селищі Рогань збили двох велосипедистів: п’яного водія затримали – НПУ
Аварія сталася 14 серпня в селищі Рогань, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, водій автомобіля «ВАЗ-2104» рухався у напрямку села Докучаєвське. В цей час по «зустрічці» їхали два велосипедисти – 52-річний чоловік та 21-річна жінка.
«Водій, знаходячись в стані алкогольного спʼяніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистів», – зазначили правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.
23-річного водія затримали. На місці події на чоловіка склали адміністративний протокол.
Наразі правоохоронці готуються вручити йому підозру.
Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 12:05
