В поселке Рогань сбили двух велосипедистов: пьяного водителя задержали – НПУ

Происшествия 12:05   15.08.2025
Виктория Яковенко
Авария произошла 14 августа в поселке Рогань, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» двигался в направлении села Докучаевское. В это время по «встречке» ехали два велосипедиста – 52-летний мужчина и 21-летняя женщина.

«Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на велосипедистов», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.

23-летнего водителя задержали. На месте на мужчину составили административный протокол.

Правоохранители готовятся вручить ему подозрение.

Автор: Виктория Яковенко
