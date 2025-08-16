Новини Харкова — головне за 16 серпня: як минула ніч, що на фронтах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:22

️Ні на одному напрямку в Харківській області військові РФ не просунулися 15 серпня – ISW

Як пише американський Інститут вивчення війни, на півночі Харківщини росіяни атакували поблизу Вовчанська, Глибокого, Синельникового та на південному березі річки Вовча. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Синельникового.

“Речник української бригади, що діє на півночі Харківської області, заявив, що російські сили, що діють на Вовчанському напрямку, здебільшого використовують невеликі піхотні групи для наступів, оскільки українські удари по російській бронетехніці змусили військове командування РФ вивести танки та артилерійські системи назад до Росії”, – цитують джерело аналітики.

Війська РФ також атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного.

“Речник української бригади, яка діє на півночі Харківської області, 15 серпня заявив, що інтенсивність російської військової активності в зоні відповідальності бригади зменшилася порівняно з першою половиною липня 2025 року, особливо поблизу Мілового”, – також пише ISW.

На Куп’янському напрямку російські військові атакували поблизу самого Куп’янська, Соболівки, Радьківки та Голубівки, Кам’янки та Петропавлівки. На Борівському напрямку – в районах Борової, Загризового, Греківки та Ольгівки.

8:10

Вночі мешканців Харківщини попереджали про КАБи та БпЛА

Про запуск авіабомб у напрямку півночі області Повітряні сили ЗСУ попереджали о 23:42, а про загрозу безпілотників – о 00:19.