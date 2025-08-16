Mercedes на смерть збив пішохода на Полтавському Шляху в Харкові (відео)
Аварія сталася 15 серпня близько 23:00 на вулиці Полтавський Шлях у Харкові.
26-річний водій Mercedes збив чоловіка, якому на вигляд 30-35 років. Постраждалий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.
Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особу загиблого.
У мережі очевидці пишуть, що швидкість авто була настільки високою, що пішоходові відірвало ноги.
Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 11:20
