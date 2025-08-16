Live
Mercedes на смерть сбил пешехода на Полтавском Шляхе в Харькове (видео)

Происшествия 11:20   16.08.2025
Елена Нагорная
Авария произошла 15 августа около 23:00 на улице Полтавский Шлях в Харькове.

26-летний водитель Mercedes сбил мужчину, которому на вид 30-35 лет. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшего.

В сети пишут, что скорость автомобиля вероятно была очень высокой, поскольку пешеходу оторвало ноги.

Читайте также: Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках

Автор: Елена Нагорная
