Харківський ОТЦК про напад на співробітників: “Замість вдячності – ніж у шию”
Двоє із трьох співробітників РТЦК та СП, яким увечері 14 серпня у Харкові завдав ножових поранень 36-річний чоловік, перебувають у лікарні. За життя одного з них лікарі боролися всю ніч.
Як наголосили у Харківському ОТЦК та СП, всі постраждалі військові брали безпосередню участь у відбитті російської агресії.
“Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність”, – наголосили в ОТЦК.
Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що близько 22:15 14 серпня у Харкові поліцейський та співробітники РТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних. Правоохоронець підійшов до чоловіка для перевірки документів та навіть не встиг нічого сказати. Чоловік дістав ножа і завдав поліцейському удару у скроневу область. Надалі нападник по черзі завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну область, ще одному — в область тулуба. Усіх доправили до лікарні, а нападника затримали, це 36-річний мешканець селища Солоницівка. Постраждалий поліцейський – дільничний.
Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ), та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 ККУ). Суд відправив його до СІЗО без права внести заставу.
Читайте також: Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліцейський із Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: нападение, новини Харкова, Харьковский ОТЦК;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківський ОТЦК про напад на співробітників: “Замість вдячності – ніж у шию”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 13:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє із трьох співробітників РТЦК та СП, яким увечері 14 серпня у Харкові завдав ножових поранень 36-річний чоловік, перебувають у лікарні.".