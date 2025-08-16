Live
  Сб 16.08.2025
Харківський ОТЦК про напад на співробітників: “Замість вдячності – ніж у шию”

Події 13:27   16.08.2025
Олена Нагорна
Двоє із трьох співробітників РТЦК та СП, яким увечері 14 серпня у Харкові завдав ножових поранень 36-річний чоловік, перебувають у лікарні. За життя одного з них лікарі боролися всю ніч.

Як наголосили у Харківському ОТЦК та СП, всі постраждалі військові брали безпосередню участь у відбитті російської агресії.

“Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність”, – наголосили в ОТЦК.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що близько 22:15 14 серпня у Харкові поліцейський та співробітники РТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних. Правоохоронець підійшов до чоловіка для перевірки документів та навіть не встиг нічого сказати. Чоловік дістав ножа і завдав поліцейському удару у скроневу область. Надалі нападник по черзі завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну область, ще одному — в область тулуба. Усіх доправили до лікарні, а нападника затримали, це 36-річний мешканець селища Солоницівка. Постраждалий поліцейський – дільничний.

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ), та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 ККУ). Суд відправив його до СІЗО без права внести заставу.

Автор: Олена Нагорна
