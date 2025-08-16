Харьковский ОТЦК о нападении на сотрудников: Вместо благодарности – нож в шею

Двое из трех сотрудников РТЦК и СП, которым вечером 14 августа нанес ножевые ранения 36-летний мужчина, находятся в больнице. За жизнь одного из них врачи боролись всю ночь.

Как подчеркнули в Харьковском ОТЦК и СП, все пострадавшие военные принимали непосредственное участие в отражении российской агрессии.

«Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, – это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время и находящиеся под защитой закона. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение – будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность», – подчеркнули в ОТЦК.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что около 22:15 14 августа в Харькове полицейский и сотрудники РТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных. Правоохранитель подошел к мужчине для проверки документов и даже не успел ничего сказать. Мужчина достал нож и нанес полицейскому удар в височную область. В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары троим сотрудникам ТЦК: одному — ножом в голову и руку, другому — в голову и подключичную область, еще одному — в область туловища. Всех доставили в больницу, а нападавшего задержали, это 36-летний житель поселка Солоницевка. Пострадавший полицейский — участковый.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ) и законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УКУ). Суд отправил его в СИЗО без права внести залог.

