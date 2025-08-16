Три бої йдуть на Куп’янському напрямку – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Одинадцять боїв сталося від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки супротивника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили, решта боїв триває.

Як повідомлялося, десять разів атакували військові РФ у Харківській області минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка. На Куп’янському напрямку було п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська.