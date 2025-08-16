Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Три боя идут на Купянском направлении — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 16:15   16.08.2025
Елена Нагорная
Три боя идут на Купянском направлении — оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Одиннадцать боев произошло с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степовая Новоселовка. Шесть из девяти атак отбили, остальные бои продолжаются.

Как сообщалось, десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка. На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

Читайте также: Ни на одном из направлений на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
Мужчина в Харькове порезал ножом участкового и троих сотрудников ТЦК (видео)
Мужчина в Харькове порезал ножом участкового и троих сотрудников ТЦК (видео)
16.08.2025, 12:50
Сегодня 16 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 августа: какой праздник и день в истории
16.08.2025, 06:00
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
15.08.2025, 19:45
Двери квартиры в Харькове подожгли по объявлению — полиция поймала преступника
Двери квартиры в Харькове подожгли по объявлению — полиция поймала преступника
16.08.2025, 17:36

Новости по теме:

08:37
Россияне продолжали атаковать в сторону Купянска и в Волчанске — Генштаб ВСУ
16:49
Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:49
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:46
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
17:17
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Три боя идут на Купянском направлении — оперативная информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одиннадцать боев произошло с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.".