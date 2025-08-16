Три боя идут на Купянском направлении — оперативная информация Генштаба ВСУ

Одиннадцать боев произошло с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степовая Новоселовка. Шесть из девяти атак отбили, остальные бои продолжаются.

Как сообщалось, десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка. На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.