Новости Харькова — главное за 16 августа: как прошла ночь, что на фронтах
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
8:22
️Ни на одном направлении в Харьковской области военные РФ не продвинулись 15 августа — ISW
Как пишет американский Институт изучения войны, на севере Харьковской области россияне атаковали вблизи Волчанска, Глубокого, Синельниково и на южном берегу реки Волчья. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково.
«Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, заявил, что российские силы на Волчанском направлении в основном используют небольшие пехотные группы для наступлений, поскольку украинские удары по российской бронетехнике вынудили военное командование РФ вывести танки и артиллерийские системы обратно в Россию», — цитируют источник аналитики.
Войска РФ также атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного.
«Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, 15 августа заявил, что интенсивность российской военной активности в зоне ответственности бригады уменьшилась в сравнении с первой половиной июля, особенно вблизи Мелового», — также пишет ISW.
На Купянском направлении российские военные атаковали вблизи самого Купянска, Соболевки, Радьковки, Голубовки, Каменки и Петропавловки. На Боровском направлении — в районах Боровой, Загрызово, Грековки и Ольговки.
8:10
Ночью жителей Харьковщины предупреждали о КАБах и БпЛА
О запусках авиабомб в направлении севера области Воздушные силы ВСУ предупреждали в 23:42, а об угрозе беспилотников — в 00:19.
