В Харькове водитель сбила на тротуаре женщину с младенцем

Авария произошла около 14:00 16 августа на проспекте Юбилейном.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nіssаn совершила заезд на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате аварии пострадали 20-летняя женщина и пятимесячный малыш. Пострадавших с травмами доставили в больницу, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 5 августа около 23:00 на улице Полтавский Шлях в Харькове 26-летний водитель Mercedes сбил мужчину, которому на вид 30-35 лет. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте.