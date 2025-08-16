У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям

Аварія сталася близько 14:00 16 серпня на проспекті Ювілейному.

Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Nissаn здійснила заїзд на тротуар, яким йшли пішоходи. Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та п’ятимісячне маля. Обох із травмами доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Обставини ДТП встановлюють.

Нагадаємо, 5 серпня близько 23:00 на вулиці Полтавський Шлях у Харкові 26-річний водій Mercedes збив чоловіка, якому на вигляд 30-35 років. Потерпілий від тілесних ушкоджень помер на місці.