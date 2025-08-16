Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям

Події 20:55   16.08.2025
Олена Нагорна
У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям

Аварія сталася близько 14:00 16 серпня на проспекті Ювілейному.

Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Nissаn здійснила заїзд на тротуар, яким йшли пішоходи. Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та п’ятимісячне маля. Обох із травмами доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Обставини ДТП встановлюють.

Нагадаємо, 5 серпня близько 23:00 на вулиці Полтавський Шлях у Харкові 26-річний водій Mercedes збив чоловіка, якому на вигляд 30-35 років. Потерпілий від тілесних ушкоджень помер на місці.

Читайте також: Відносне затишшя щодо обстрілів Харківщини: Синєгубов розповів про добу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям
У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям
16.08.2025, 20:55
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня
Спека, але може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня
16.08.2025, 22:02
Огляд фронту: пропаганда РФ «забула» про Харків, бізнес без страхування 📹
Огляд фронту: пропаганда РФ «забула» про Харків, бізнес без страхування 📹
16.08.2025, 19:37
Натхненні Аляскою росіяни проривалися в Куп’янськ на бронетехніці – Ахіллес
Натхненні Аляскою росіяни проривалися в Куп’янськ на бронетехніці – Ахіллес
16.08.2025, 18:46
Двері квартири в Харкові підпалили за оголошенням – поліція спіймала злочинця
Двері квартири в Харкові підпалили за оголошенням – поліція спіймала злочинця
16.08.2025, 17:36

Новини за темою:

11:20
Mercedes на смерть збив пішохода на Полтавському Шляху в Харкові (відео)
12:05
У селищі Рогань збили двох велосипедистів: п’яного водія затримали – НПУ
18:08
ДТП на Харківщині: водій в’їхав у гараж
13:17
Аварійна ситуація в Харкові: житель залив водою газову мережу в під’їзді 📹
11:45
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 20:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 14:00 16 серпня на проспекті Ювілейному.".