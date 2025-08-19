20 серпня не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

Live
Транспорт 21:41   19.08.2025
Оксана Якушко
Трамваї №12 на узвозі Клочківського, в районі Зоологічного мосту, не ходитимуть з 9:30 до 16:00, повідомляє Харківська міськрада. 

Причина – роботи «Харківзеленбуд», пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства. 

Транспорт їздитиме вільною смугою руху.

На час проведення робіт не ходитимуть трамваї №12 на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк». 

Замість трамваїв пасажирів цим маршрутом возитиме автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Читайте також: Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси

Автор: Оксана Якушко
