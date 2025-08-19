20 августа не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Трамваи №12 на спуске Клочковском, в районе Зоологического моста, не будут ходить с 9:30 до 16:00, сообщает Харьковский горсовет.

Причина – работы СКП «Харьковзеленстрой», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет ездить по свободной полосе движения.

На время проведения работ не будут ходить трамваи №12 на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк».

Вместо трамваев пассажиров на этом маршруте будет возить автобус №12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Веснина — ул. Сумская — Центральный парк.