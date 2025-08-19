Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)

19 серпня під час виїзду за викликом в Купʼянському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які знаходились у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.

Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.