Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
19 серпня під час виїзду за викликом в Купʼянському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які знаходились у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.
Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
19 Серпня 2025 в 16:46
