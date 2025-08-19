Live
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)

Події 16:46   19.08.2025
Вікторія Яковенко
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

19 серпня під час виїзду за викликом в Купʼянському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які знаходились у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.

Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

удар по скорой на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Атака на Кременчук: куди цілили росіяни, мер попередив про небезпеку (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
