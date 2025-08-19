Live
Авто «скорой» на Харьковщине атаковал дрон: ранены медики (фото)

Происшествия 16:46   19.08.2025
Виктория Яковенко
Авто «скорой» на Харьковщине атаковал дрон: ранены медики (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

19 августа во время выезда по вызову в Купянском районе FPV-дрон попал в служебный автомобиль экстренной медицинской помощи, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате атаки пострадали медицинские работники, находившиеся в транспортном средстве. 57 и 43-летних мужчин с взрывными ранениями полицейские доставили в больницу», — рассказали правоохранители.

Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

удар по скорой на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)

Автор: Виктория Яковенко
