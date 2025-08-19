Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
В ночь на 19 июля Полтавская область оказалась под массированной атакой РФ. В частности, десятки взрывов раздавались в городе Кременчуге.
«В то время, когда путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами по справедливому миру путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу. Под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура», – сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Позже он предупредил, что на территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы с российских ракет.
«Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним – они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните по телефону 101 или 102! Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожие на мячи и могут привлекать внимание детей!», — призвал Малецкий.
В. и. о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут информирует, что попадание и падение обломков также зафиксировали в Лубенском районе. Там в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что оккупанты совершили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники.
«В результате атаки возникли масштабные пожары. В последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года. Одновременно несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно, установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта. Специалисты уже проводят техническое обследование оборудования и оценивают объем убытков», — отметили в Минэнерго.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко