Атака на Кременчук: куди цілили росіяни, мер попередив про небезпеку (фото)
У ніч проти 19 липня Полтавська область опинилась під масованою атакою РФ. Зокрема, десятки вибухів лунали у місті Кременчук.
«У той самий час, коли путін по телефону запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку. Під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура», – повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
Пізніше він попередив, що на території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет.
«Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі!», – закликав Малецький.
Т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут інформує, що влучання та падіння уламків також зафіксували в Лубенському районі. Там внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.
У Міністерстві енергетики України повідомили, що окупанти здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники.
«Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року. Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків», – зазначили у Міненерго.
Читайте також: “Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака на Кременчук: куди цілили росіяни, мер попередив про небезпеку (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 19 липня Полтавська область опинилась під масованою атакою РФ. Зокрема, десятки вибухів лунали у місті Кременчук.".