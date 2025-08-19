Атака на Кременчук: куди цілили росіяни, мер попередив про небезпеку (фото)

У ніч проти 19 липня Полтавська область опинилась під масованою атакою РФ. Зокрема, десятки вибухів лунали у місті Кременчук.

«У той самий час, коли путін по телефону запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку. Під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура», – повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

Пізніше він попередив, що на території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет.

«Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі!», – закликав Малецький.

Т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут інформує, що влучання та падіння уламків також зафіксували в Лубенському районі. Там внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що окупанти здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники.

«Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року. Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків», – зазначили у Міненерго.