Росіяни вбили двох пенсіонерів на Харківщині – поліція

Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30 на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади на Харківщині.

За даними облуправління Нацполіції, окупанти випустили FPV-дрон по цивільному авто ЗАЗ-1103 “Славута”. У ньому знаходився 70-річний чоловік та його 71-річна співмешканка. Внаслідок атаки пара загинула.

“На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.“, – додали копи.