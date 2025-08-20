Live
Росіяни вбили двох пенсіонерів на Харківщині – поліція

Події 11:51   20.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30 на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади на Харківщині.

За даними облуправління Нацполіції, окупанти випустили FPV-дрон по цивільному авто ЗАЗ-1103 “Славута”. У ньому знаходився 70-річний чоловік та його 71-річна співмешканка. Внаслідок атаки пара загинула.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.“, – додали копи.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
