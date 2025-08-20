Росіяни вбили двох пенсіонерів на Харківщині – поліція
Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30 на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади на Харківщині.
За даними облуправління Нацполіції, окупанти випустили FPV-дрон по цивільному авто ЗАЗ-1103 “Славута”. У ньому знаходився 70-річний чоловік та його 71-річна співмешканка. Внаслідок атаки пара загинула.
“На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.“, – додали копи.
Читайте також: Відібрав машину в чоловіка, погрожуючи розстрілом – бойовик ДНР отримав вирок
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вбили двох пенсіонерів на Харківщині – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 11:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30 на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади на Харківщині.".