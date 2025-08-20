Відібрав машину в чоловіка, погрожуючи розстрілом – бойовик ДНР отримав вирок
35-річний військовий “ДНР” отримав дев’ять років ув’язнення за крадіжку авто у водія Національного природного парку “Дворічанський”, передає облпрокуратура.
Засуджений – командир відділення 4-го батальйону 202-го стрілецького полку незаконного збройного формування терористичної організації “Донецька народна республіка”, родом із Макіївки. Чоловік брав участь в окупації Куп’янська та неодноразово відбирав у мешканців захоплених територій майно, акцентували у прокуратурі.
“Так, у червні 2022 року фігурант спільно з іншими загарбниками приїхав до с. Петро-Іванівка, до водія Національного природного парку «Дворічанський». Саме у нього знаходився автомобіль, який перебував на балансі НПП. Озброєні окупанти вдерлися до будинку чоловіка, де він перебував разом із дружиною. Фігурант почав погрожувати подружжю розстрілом, якщо господар не віддасть авто”, – пишуть правоохоронці.
Побоюючись розправи, чоловік віддав авто. Після чого окупант розсікав на ньому по захопленому Куп’янському району. Експерти оцінили машину більше, ніж у півмільйона гривень.
“Засуджений переховується від правосуддя. Вживаються заходи для реалізації правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання”, – додали у прокуратурі.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 11:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна