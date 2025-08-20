Отобрал машину у мужчины, угрожая расстрелом – боевик «ДНР» получил приговор

35-летний военный «ДНР» получил девять лет тюрьмы за кражу авто у водителя Национального природного парка «Двуречанский», передает облпрокуратура.

Осужденный – командир отделения 4-го батальона 202-го стрелецкого полка незаконного вооруженного формирования террористической организации «Донецкая народная республика», родом из Макеевки. Мужчина принимал участие в оккупации Купянска и неоднократно отбирал у жителей захваченных территорий имущество, акцентировали в прокуратуре.

«Так, в июне 2022 года фигурант совместно с другими захватчиками приехал в с. Петро-Ивановка, к водителю Национального природного парка «Двуречанский». Именно у него находился автомобиль, находившийся на балансе НПП. Вооруженные оккупанты ворвались в дом мужчины, где он находился вместе с женой. Фигурант начал угрожать супругам расстрелом, если хозяин не отдаст авто», – пишут правоохранители.

Опасаясь расправы, мужчина отдал авто. После чего оккупант рассекал на нем по захваченному Купянскому району. Эксперты оценили машину больше, чем в пол миллиона гривен.

«Осужденный скрывается от правосудия. Принимаются меры по реализации правовых механизмов, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания», – добавили в прокуратуре.