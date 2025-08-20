Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция

Трагедия произошла 20 августа около 08:30 на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной громады на Харьковщине.

По данным облуправления Нацполиции, оккупанты выпустили FPV-дрон по гражданскому авто ЗАЗ-1103 «Славута». В нем находился 70-летний мужчина и его 71-летняя сожительница. В результате атаки пара погибла.

«На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.