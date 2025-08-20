Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция

Происшествия 11:51   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция

Трагедия произошла 20 августа около 08:30 на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной громады на Харьковщине.

По данным облуправления Нацполиции, оккупанты выпустили FPV-дрон по гражданскому авто ЗАЗ-1103 «Славута». В нем находился 70-летний мужчина и его 71-летняя сожительница. В результате атаки пара погибла.

«На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.

Читайте также: Отобрал машину у мужчины, угрожая расстрелом – боевик «ДНР» получил приговор

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 20 августа: ранены медики, бушевали пожары, бои
Новости Харькова — главное 20 августа: ранены медики, бушевали пожары, бои
20.08.2025, 10:40
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
20.08.2025, 09:25
Приревновал: на Салтовке мужчина убил возлюбленную, а потом застрелился
Приревновал: на Салтовке мужчина убил возлюбленную, а потом застрелился
20.08.2025, 10:00
Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории
20.08.2025, 06:00
Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция
Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция
20.08.2025, 11:51

Новости по теме:

15:51
Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии
12:36
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
08:30
БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
14:32
Удар по Салтовке: пожар тушили четыре часа, были риски повторных попаданий
22:13
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 11:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла 20 августа около 08:30 на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной громады на Харьковщине.".