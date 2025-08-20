«Вмовляємо людей»: з Куп’янщини щодня виїжджають 10-20 людей
Про темпи евакуації з небезпечних населених пунктів Куп’янської громади розповів в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Він зазначає: попри надзвичайно складну обстановку люди виїжджають неохоче. Зокрема, за останню добу евакуювали звідти 23 людини.
«Наразі динаміка евакуйованих з Куп’янського напрямку щодобово так і складає десь близько 10-20 осіб. Докладаємо спільно зусиль з медиками, психологами, працівниками НПУ, місцевою владою. Всі разом вмовляємо людей покинути цю громаду», – розповів Іванов.
Він уточнив, що усіх евакуйованих доставляють у транзитний центр в Харкові. Там надають усю необхідну допомогу – медичну, соціальну, виплати, продукти харчування, відновлення документів, якщо це необхідно.
«Також є поселення у Харкові, або за його межами. Це за бажанням евакуйованого», – сказав Іванов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
