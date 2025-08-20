Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

«Уговариваем людей»: с Купянщины ежедневно выезжают 10-20 человек

Записано 16:47   20.08.2025
Виктория Яковенко
«Уговариваем людей»: с Купянщины ежедневно выезжают 10-20 человек Скриншот

О темпах эвакуации из опасных населенных пунктов Купянской громады рассказал в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Он отмечает: несмотря на сложную обстановку люди выезжают неохотно. В частности, за последние сутки эвакуировали оттуда 23 человека.

«Сейчас динамика эвакуированных с Купянского направления ежесуточно так и составляет около 10-20 человек. Прилагаем совместно усилия с медиками, психологами, работниками НПУ, местными властями. Все вместе уговариваем людей покинуть эту громаду», — рассказал Иванов.

Он уточнил, что всех эвакуированных доставляют в транзитный центр в Харькове. Там оказывают всю необходимую помощь – медицинскую, социальную, выплаты, продукты питания, восстановление документов, если это необходимо.

«Также есть поселение в Харькове или за его пределами. Это по желанию эвакуированного», — сказал Иванов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
20.08.2025, 17:29
Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹
Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹
20.08.2025, 15:24
Взрыв на Харьковщине: 19-летний парень лишился руки
Взрыв на Харьковщине: 19-летний парень лишился руки
20.08.2025, 13:12
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
20.08.2025, 09:25
Программу по реконструкции котельных и тепловых сетей приняли в Харькове
Программу по реконструкции котельных и тепловых сетей приняли в Харькове
20.08.2025, 17:52

Новости по теме:

21:04
Дифференциация тревог в Харькове – вряд ли кто-то возьмет ответственность
22:07
Посевная на Харьковщине: подсолнечника садят больше, кукурузы меньше
09:57
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
18:41
Более 643 тысяч тонн зерна нового урожая собрали аграрии Харьковщины
17:07
Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Уговариваем людей»: с Купянщины ежедневно выезжают 10-20 человек»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О темпах эвакуации из опасных населенных пунктов Купянской громады рассказал в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.".