«Уговариваем людей»: с Купянщины ежедневно выезжают 10-20 человек
О темпах эвакуации из опасных населенных пунктов Купянской громады рассказал в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Он отмечает: несмотря на сложную обстановку люди выезжают неохотно. В частности, за последние сутки эвакуировали оттуда 23 человека.
«Сейчас динамика эвакуированных с Купянского направления ежесуточно так и составляет около 10-20 человек. Прилагаем совместно усилия с медиками, психологами, работниками НПУ, местными властями. Все вместе уговариваем людей покинуть эту громаду», — рассказал Иванов.
Он уточнил, что всех эвакуированных доставляют в транзитный центр в Харькове. Там оказывают всю необходимую помощь – медицинскую, социальную, выплаты, продукты питания, восстановление документов, если это необходимо.
«Также есть поселение в Харькове или за его пределами. Это по желанию эвакуированного», — сказал Иванов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
