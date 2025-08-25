Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині

Інцидент стався на Харківщині, у Чугуївській громаді, передають в облуправлінні ГУ Нацполіції.

Копи отримали повідомлення про крадіжку від мешканця Печенізької громади. Він повідомив про зникнення сумки, що лежала на березі річки. У ній були 1600 гривень та смартгодинник.

“У ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили причетного до злочину. Ним виявився 39-річний мешканець району. Викрадені гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби. Сумку та смартгодинник потерпілого поліцейські повернули власнику“, – пишуть у поліції.

Чоловікові вже вручили підозру у крадіжці. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.