Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
Інцидент стався на Харківщині, у Чугуївській громаді, передають в облуправлінні ГУ Нацполіції.
Копи отримали повідомлення про крадіжку від мешканця Печенізької громади. Він повідомив про зникнення сумки, що лежала на березі річки. У ній були 1600 гривень та смартгодинник.
“У ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили причетного до злочину. Ним виявився 39-річний мешканець району. Викрадені гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби. Сумку та смартгодинник потерпілого поліцейські повернули власнику“, – пишуть у поліції.
Чоловікові вже вручили підозру у крадіжці. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.
