Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині

Події 11:30   25.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині

Інцидент стався на Харківщині, у Чугуївській громаді, передають в облуправлінні ГУ Нацполіції.

Копи отримали повідомлення про крадіжку від мешканця Печенізької громади. Він повідомив про зникнення сумки, що лежала на березі річки. У ній були 1600 гривень та смартгодинник.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили причетного до злочину. Ним виявився 39-річний мешканець району. Викрадені гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби. Сумку та смартгодинник потерпілого поліцейські повернули власнику“, – пишуть у поліції.

Чоловікові вже вручили підозру у крадіжці. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Читайте також: Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп’янська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
25.08.2025, 12:38
Про складну ситуацію на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
Про складну ситуацію на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
25.08.2025, 11:50
Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
25.08.2025, 12:02
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
25.08.2025, 12:17
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
25.08.2025, 11:30
Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп’янська
Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп’янська
25.08.2025, 11:10

Новини за темою:

11:10
Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю
15:00
Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі
10:00
Харків’янину загрожує довічне за можливу допомогу РФ: що зробив чоловік
11:00
Влаштовувала масові заходи для підтримки РФ, СБУ викрила зрадницю
12:17
Регулярно принижував та ображав: харків’янина судитимуть за домашнє насильство

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 11:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався на Харківщині, у Чугуївській громаді, передають в облуправлінні ГУ Нацполіції.".