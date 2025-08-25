Украл деньги и потратил на свои нужды: кража на берегу реки на Харьковщине
Инцидент произошел на Харьковщине, в Чугуевской громаде, передают в облуправлении ГУ Нацполиции.
Копы получили сообщение о краже от жителя Печенежской громады. Он сообщил о пропаже сумки, которая лежала на берегу реки. В ней были 1600 гривен и смарт-часы.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили причастного к преступлению. Им оказался 39-летний житель района. Украденные деньги злоумышленник успел потратить на собственные нужды. Сумку и смарт-часы потерпевшего полицейские вернули владельцу», – пишут в полиции.
Мужчине уже вручили подозрение в краже. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 11:30
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина