Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку

ДТП сталася напередодні ввечері на Аерокосмічному проспекті, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції. Як встановили копи, зіткнулися тролейбус та авто Hyundai.

“Прибувши на місце, інспектори виявили заявника, який повідомив, що водійка автомобіля Hyundai під час зміни напрямку руху не переконалась у безпечності маневру та скоїла зіткнення з тролейбусом, після чого поїхала з місця пригоди”, – передають патрульні.

Неподалік правоохоронці знайшли схоже авто зі слідами ДТП. З нього вийшла жінка, яку впізнав заявник. Копи помітили ознаки сп’яніння, проте проходити необхідні огляди для визначення тверезості водійка відмовилася.

“Інспектори відсторонили громадянку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП”, – додали копи.

Надалі всі матеріали передадуть до суду.