Врезалась в троллейбус и уехала – где копы нашли нетрезвую водительницу
ДТП произошла накануне вечером на Аэрокосмическом проспекте, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Как установили копы, столкнулись троллейбус и авто Hyundai.
«Прибыв на место, инспекторы обнаружили заявителя, который сообщил, что водитель автомобиля Hyundai во время изменения направления движения не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с троллейбусом, после чего уехала с места происшествия», – передают патрульные.
Неподалеку правоохранители нашли похожее авто со следами ДТП. Из него вышла женщина, которую узнал заявитель. Копы заметили признаки опьянения, однако проходить необходимые осмотры для определения трезвости водительница отказалась.
«Инспекторы отстранили гражданку от управления и составили на нее административные протоколы по статье 122-4 (покидание места ДТП), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), по ч. 4 ст. 130 (употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП», – добавили копы.
В дальнейшем все материалы передадут в суд.
Читайте также: Шесть миллионов гривен за чужое разрушенное жилье – кто хотел разбогатеть
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Врезалась в троллейбус и уехала – где копы нашли нетрезвую водительницу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 августа 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошла накануне вечером на Аэрокосмическом проспекте, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Как установили копы, столкнулись троллейбус и авто Hyundai. ".