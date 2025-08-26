Врезалась в троллейбус и уехала – где копы нашли нетрезвую водительницу

ДТП произошла накануне вечером на Аэрокосмическом проспекте, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Как установили копы, столкнулись троллейбус и авто Hyundai.

«Прибыв на место, инспекторы обнаружили заявителя, который сообщил, что водитель автомобиля Hyundai во время изменения направления движения не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с троллейбусом, после чего уехала с места происшествия», – передают патрульные.

Неподалеку правоохранители нашли похожее авто со следами ДТП. Из него вышла женщина, которую узнал заявитель. Копы заметили признаки опьянения, однако проходить необходимые осмотры для определения трезвости водительница отказалась.

«Инспекторы отстранили гражданку от управления и составили на нее административные протоколы по статье 122-4 (покидание места ДТП), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), по ч. 4 ст. 130 (употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП», – добавили копы.

В дальнейшем все материалы передадут в суд.